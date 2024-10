Aasta möödudes juutide jaoks kõige surmavamast päevast pärast holokausti, ähvardab järjekindel ja eskaleeruv vägivald Lähis-Idas Ameerika Ühendriikide demokraatlikku koalitsiooni. Araabia-Ameerika valijad näitavad märke demokraatide hülgamisest, samal ajal kui mõned juudid muretsevad oma tuleviku pärast parteis, mida nende perekonnad on põlvkondade vältel toetanud.

Kusagil pole need pinged poliitiliselt olulisemad kui Michiganis, olulises kaalukeele osariigis, kus on märkimisväärne araabia-ameeriklaste ja moslemite valijaskond.

Neli aastat tagasi saavutas Joe Biden tänu nende ameeriklaste tugevale toetusele Michigani osariigist võidu. Kuid sel nädalavahetusel Detroidi piirkonna valijate, aktivistide ja kogukonna liidritega tehtud intervjuud viitasid sellele, et toetus demokraatide kandidaadile pole araabia-ameeriklaste ja moslemite seas mitte ainult kahanenud, vaid mõnes naabruskonnas on see peaaegu kadunud.