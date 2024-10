KOHALIK VAADE Namiibia kõrbehõim kaotab võitluse 21. sajandiga

See on väga ebatavaline vaatepilt. See ei ole nende maa. Nad kuuluvad põhja poole, Angolaga piirnevatel aladel laiuvasse kõrbe. Nende poolpaikne hõim on koos tohutu suurte kitse- ja lehmakarjadega elanud neis orgudes sajandeid. Jõhkrad põuad on viimastel aastatel nende kariloomi maa pealt minema pühkinud. Vaesus kimbutab seda ajaloolist hõimu, kes sarnaselt teiste põlisrahvastega üritab traditsioone kaotamata siin maa ja taeva vahel ellu jääda. Himbad on seda võitlust kaotamas. Lõunasse minek tähendab nende jaoks pääseteed, ent ka oma rahva hukkamõistu.