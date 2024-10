Orbáni põhirivaali nõrgestavad ööklubiseiklused

«Kuidas on Ungarist 20 aasta jooksul saanud ereda tähe asemel Euroopa vaeseim ja korrumpeerunuim riik?» päris ta.

Magyari sõnul on valitsuse soov migratsiooniga võidelda kiiduväärt, aga selle vastu räägib asjaolu, et Ungari peaminister Viktor Orbán on vabadusse lasknud tuhandeid inimsmugeldajaid ning võimaldab Vene oligarhidel osta pääsu Ungarisse.