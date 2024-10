ISW: Vene pealetung Donetski oblastis kulmineerub lähikuudel

Vene väejuhid on tõenäoliselt andnud oma väele käsu korraldada Ukrainas suhteliselt kõrge tempoga mehhaniseeritud rünnakuid, et saavutada nimetamisväärne taktikaline edu, enne kui sügisene muda mehhaniseeritud manöövreid takistama hakkab, teatas Ameerika Sõjauuringute Instituut (ISW) 9. oktoobri ettekandes.