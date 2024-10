Horvaatia politseid süüdistatakse migrantide telefonide ja passide süütamises

Süüdistuste kohaselt konfiskeerisid Horvaatia piirivalvurid Euroopa Liitu siseneda püüdnud varjupaigataotlejatelt riideid, mobiiltelefone ja reisidokumente enne, kui nad Bosnia ja Hertsegoviina tagasi lükati, vahendas The Guardian humanitaarühenduse No Name Kitchen aruannet. Sellest selgub ka, et asüülitaotlejad on andnud tunnistusi võimalike politseinike seksuaalsete rünnakute ja peksmise kohta.

NKK on aruandes kirjeldanud üksikasjalikult kaheksat suurt hunnikut, milles on näha põlenud isiklikke asju ja dokumente, mida migrandid vajavad varjupaigataotluse esitamiseks Euroopa Liidus. Samuti on leitud põlenud nutitelefone, kus võib olla foto- ja videomaterjali politseiametnike võimalike kuritegude kohta, märkis ühendus. Need leiti 2023. aasta lõpus ja 2024. aasta alguses piirilt Bosnia ja Hertsegoviinaga.

Horvaatia siseministri pressiesindaja sõnul kehtib neil nulltolerants igasuguse võimaliku illegaalse tegevuse kohta, mida on toime pannud nende ametnikud. Tema sõnul on politsei saanud jälile paljudele valeväidetele võimaliku vägivalla kohta. Sageli on asüülitaotlejate suhtes vägivaldsed hoopiski inimkaubitsejad, kes on aidanud neil piirini jõuda.

«Seoses väidetega, et Horvaatia politsei põletab sisserändajatelt konfiskeeritud esemeid, tahame teile teada anda, et selleks, et vältida rahvusvahelise kaitse taotlejana Horvaatiasse tagasisaatmist, hävitavad sisserändajad mõnikord kaasas olevaid esemeid ja viskavad ära isiklikke asju, kui nad üritavad ebaseaduslikult piiri ületada,» ütles pressiesindaja.

2019. aastal tunnistas toonane Horvaatia president Kolinda Grabar-Kitarović Šveitsi meediale antud intervjuus, et piirivalvurid võivad migrante tagasi saata. Ta tunnistas, et politsei kasutas jõudu, ent eitas nagu oleks tegemist ebaseadusliku tagasisaatmisega.

Samal aastal otsustas Euroopa Inimõiguste Kohus, et Horvaatia politsei on vastutav kuueaastase afgaanitüdruku surma eest, kes jäi rongi alla pärast seda, kui teda koos oma perega sunniti naasma Serbiasse üle rongirööbaste.