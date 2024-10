OHTLIK TREND Läti teismelised satuvad tõsiste peatraumadega haiglasse

Ainuüksi sel nädalal on haiglaravile jõudnud kaks teismelist - üks 10- ja teine 13-aastane - kahest erinevast Liepāja koolist, kes on saanud peavigastusi, kuna on teadvuse kaotades kukkunud, vahendas LSM kohalikku väljaannet TV Kurzeme.

«Tundub, et noored on leidnud internetist järjekordse väljakutse, kus nad üritavad teadvust kaotada, et nautida, kuidas see mõjub. Me saime teada, et see juhtub siis, kui nad üritavad kiiresti palju õhku sisse hingata, mis esialgu suurendab ajus hapnikusisaldust, aga siis tõmbuvad veresooned kokku ja aju jääb hapnikuta - tekib hüpoksia [hapnikuvaegus],» selgitas lastearst Solvita Jegorenko.

Teise lasterasti Inga Zvirbule sõnul on murettekitav, et juhtumid leidsid aset kahes erinevas koolis - see tähendab, et informatsioon on laste seas levima hakanud.

«Nad vaatavad videot ja siis näitavad üksteisele ette - ka need kaks patsienti ei teinud seda esimest korda, vaid korduvalt. Kui küsida, mis oli nende kavatsus, siis märgitakse sellele järgnevat umbes neli-viis sekundit kestvat kerget pearinglust,» märkis Zvirbule.

Sellise lühiajalise eufoorilise tunde järelmid võivad olla aga väga ohtlikud.

«Neil on olnud tugev peavalu, väga tugevad oksendamishood, võimetus ruumis orienteeruda. Nad ei saa aru, mida nad teevad. Me pidime tegema kompuutertomograafia-uuringu ja teste, et aru saada, mis oli juhtunud,» sõnas Jegorenko.

«On keeruline öelda, mis saavad olema selle tagajärjed, sest aju on olnud mõnda aega hapnikupuuduses, lisaks veel ka kukkumisest tekinud peatrauma. Sellest võivad kujuneda traumajärgsed peavalud ja epilepsia,» lisas ta.

Ühe kooli direktor soovitas haiglast väljakirjutamise järel külastada lastel psühhoterapeuti.