NURJUNUD RONGIREIS Suitsev rong jättis eurosaadikud Strasbourgi lõksu

Uueneva Euroopa parlamendirühma belglasest assistent Emmanuel Foulon kirjutas ühismeedias, et kuulis ka plahvatust. Hiljem lisas ta, et koha peal ei olnud ühtegi kiirabiautot, seega eeldas, et keegi viga ei saanud. «Arvatavasti mõni tehniline rike, muidu oleks perimeeter olnud suurem,» tõdes Foulon.