Nobeli rahupreemia pälvis Jaapani tuumarelvade vastane ühendus

«Kui me vaatame arenguid üle maailma, siis näeme, kui oluline on kaitsta tuumatabu,» märkis komisjoni esimees Jørgen Watne Frydnes, põhjendades tänavust otsust. «Tuumarelvade kasutamise oht ähvardab meid kõiki.»

«Ähvardused kasutada tuumarelvi on survestanud rahvusvahelisi norme ja tuumatabu. Et neid kaista on kogu inimkonna huvides,» lisas Frydnes.