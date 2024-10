Vene väed alustasid Kurskis uut pealetungi

Ukraina ametnike sõnul on Vene operatsioon õnnestunud nurjata. «Kurski piirkonnas on meil seni õnnestunud venelaste vandenõu nurjata. Üksikasju veel ei avalda, kuid Venemaa sõjavägi kandis märkimisväärseid varustuse kaotusi,» kirjutas Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu desinformatsioonivastase võitluse osakonna juhataja Andrii Kovalenko oma Telegrami kontol.

Meduza kirjutab aga, et on avaldatud geolokaliseeritud video lahingutegevusest Zeljonõi Šljahhis asuva talu lähedal (Sudžanski rajoon) ja neli kilomeetrit lõuna pool Olgovkas (Korenevski rajoon), mis tähendavat, et Vene väed murdsid läbi Ukraina kaitseliini ja tungisid umbes viis kilomeetrit edasi.