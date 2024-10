Erdoğan teatas kaitsekoostööst Serbiaga

Erdoğan kiitis kohtumisel Serbia presidendi Aleksandar Vučićiga «kuldajastut» kahe riigi suhetes, samas kui Vučić ütles, et Serbia püüab tugevdada suhteid suurriikidega nagu Türgi.

«Türgi võimekused mehitamata õhusõidukite valdkonnas on samuti osa meie sammudest kaitsekoostöö vallas. Serbial on täna omad võimekused ja meil enda omad. Me hindame neid kui kaks sõbralikku riiki,» ütles Erdoğan pressikonverentsil.