Zelenskõi: me peame tegutsema üheskoos sundimaks Venemaad rahule

«Me peame tegutsema üheskoos - igaüks, kellel on vajalik jõud, vajalik mõju, et tagada usaldusväärne rahu, et sundida Venemaad rahule. Kuid tegutseda on vaja praegu, nendel kuudel,» ütles Zelenskõi igaõhtuses traditsioonilises videopöördumises.