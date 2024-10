Politsei: LAV-is tappis arvatav tulistaja seitse inimest ja võttis seejärel endalt elu

Viis ühe pere liiget, kelle hulgas oli ka kolmeaastane poiss, tapeti Johannesburgist enam kui 40 kilomeetri kaugusel asuvas Mokhotlongis pühapäeva varahommikul, märkis politsei. Lisaks said surma ka naaber ja peresõber.

Politsei ütles avalduses, et tulistamine leidis aset pärast seda, kui üks mees oli läinud kohalikku kõrtsi ning leides, et see oli suletud, kiskus tüli kõrtsmikuga, kes seejärel mehele tema koju järgnes.