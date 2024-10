India ei julge naistevägistajaid vastutusele võtta

India ülemkohus menetleb petitsioone, mis taotlevad abielusisese vägistamise kriminaliseerimist. Siseministeerium on võtnud seisukoha, et kui abielumees sunnib oma naist vahekorda astuma, peaks sellele järgnema karistus, ent seda ei peaks käsitlema vägistamisena, kuna see kahjustaks tõsiselt abielusuhteid ja kahjustaks abielu kui institutsiooni mainet, vahendas CNN.