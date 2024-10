Venemaa vanglates ja karistuskolooniates istuvad Kesk-Aasiast pärit inimesi sunnitakse massiliselt sõlmima Venemaa kaitseministeeriumiga lepinguid, viimaks neid sõjarindele Ukrainas, vahendas Prahas resideeruv venekeelne väljaanne Nastojaštšeje Vremja, mille on loonud USA meediaettevõtted Ameerika Hääl ja Raadio Vaba Euroopa/Vabaduseraadio.

Väljaandega ühendust võtnud Tadžikistanist pärit 32-aastane Jovid tunnistas, et viibib hetkel Venemaal vanglas. Tal on seitsmeaastasest karistusest järel vaid seitse kuud. Tema sõnul kannavad mitmed Tadžistikanist ja Usbekkistanist pärit vangid koos temaga karistust Moskva lähedal asuvas ebainimlike tingimustega kinnipidamisasutuses. Neid sunnitakse loobuma oma kodakondsusest ja võtma vastu Vene kodakondsus, et saaks neid saata sõtta.