Soome koolides kiusatakse vaestest peredest pärit lapsi

46 protsenti sisserändaja taustaga lastest on vähemalt ühe korra pidanud kannatama koolikiusu. Nende Soome kodakondsusega koolikaaslaste puhul on sama näitaja 36 protsenti, kirjutas Soome rahvusringhääling Yle viidates koolikiusuteemalisele uuringule.

Laste kiusu põhjused on sageli sellised, mis on nende kontrolli alt väljas. Näiteks nende vanemate sissetulek või nende päritolu, selgus põhjanaabri Hariduse Hindamiskeskuse viimasest uuringust.

Hoolimata koolijuhtide, õpetajate ja lapsevanemate pingutustest, on kiusamine Soomes laste jaoks endiselt suur probleem. Uuring näitas, et keskmiselt kaheksat õpilast 20 lapsega klassis kiusatakse vähemalt kord kuus.

Uuring näitas ka, et kõige levinum on kiusamine 12–15-aastaste laste seas.

Uuringus selgus ka, et sisserändaja taustaga lastel on ligikaudu sama suur oht sattuda kiusamise ohvriks kui nende eakaaslastel, kes on pärit madalama sotsiaalmajandusliku staatusega rühmadest. Siin on märkimisväärne see, et sisserändajast lapse perekonna majanduslik olukord võib olla samal ajal isegi keskmisest soomlasest parem.