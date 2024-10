Kanada süüdistab India diplomaate kriminaalses tegevuses, sealhulgas mõrvades

Kanada kuningliku ratsapolitsei (RCMP) juht ütles pressikonverentsil, et tal on tõendeid India valitsuse nimel tegutsevate agentide kohta, kes tegelesid väljapressimise, hirmutamise, sundimise ja ahistamisega.

«Uurimine on näidanud, et Kanadas asuvad India diplomaadid ja konsulaarametnikud kasutasid oma ametlikku positsiooni ära selleks, et osaleda salajases tegevuses, näiteks koguda teavet India valitsuse jaoks kas otse või oma esindajate kaudu; ja teiste isikute kaudu, kes tegutsesid vabatahtlikult või sunniviisiliselt,» ütles volinik Mike Duheme ajakirjanikele.