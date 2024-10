Kamala Harris sattus plagiaadiskandaali

Konservatiivne aktivist Christopher Rufo kirjutas eile oma veebilehel avaldatud postituses, et Kamala Harris on kopeerinud teistest allikatest osasid 2009. aastal koos O’C. Hamiltoniga raamatust «Nutikas kuritegevuse vastu: karjääriprokuröri plaan meie turvalisemaks muutmiseks», viidates viiele lõigule, mis on tema sõnul võetud muu hulgas Wikipeediast ja uudisteadetest. Seejuures viitas Rufo Austria plagiarismikütile dr Stefan Weberile, kes on mitmel korral tuntud isikute kohta valesüüdistusi esitanud ning kellele on ette heidetud, et ta teeb oma tööd poliitilistel eesmärkidel.