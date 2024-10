Turu Ülikooli keskhaigla naistekliinikus viieaastase residentuuri viimast aastat läbiv arst Juuso Isotalo märkis väljaandele, et naispatsientide seas on märgata umbusku meestudengite vastu. Samas sõnas ta, et võrreldes ülikooliajaga suhtutakse temasse nüüd, kui ta ka eriarstina töötab, palju paremini. «Eriarstina on mul hoolduskohustus ja võrreldes tudengipõlvega on vähem [ravist] keeldumisi. Räägin patsiendiga ja tavaliselt selgitan üksikasjalikult, miks teatud teste tehakse,» ütles Isotalo.