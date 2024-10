ÜLEVAADE Itaalia saatis esimesed migrandid Albaaniasse

See kokkulepe võimaldab Itaaliale esitatud varjupaigataotlusi menetleda Albaania pinnal, kuigi Itaalia jurisdiktsiooni all. Selleks sisustati Itaalia maksumaksja raha eest Albaanias eraldi rajatised, mis asuvad endises õhuväebaasis Gjadëris. Itaalia käsutuses on varjupaigataotlejate keskus, kuhu mahub korraga 880 migranti, tagasisaatmisekeskus, kus on ruumi 144 inimesele, ja väike 20-kohaline vangla, kirjutas The Guardian. Põgenikekeskuse turvalisuse eest vastutavad albaanlased.