Rootsi plaanib kasvatada tulevaks kümnendiks kaitseväge ligi 30 000 liikme võrra

«Selle kaitsekava keskmes peab olema võitlusvõime tugevdamine ja sõjalise võimekuse suurendamine. Sõjalised üksused on ka meie kõige olulisem panus NATOsse,» ütles pressikonverentsil kaitseminister Pål Jonson. «Rootsi jaoks on käes tõsised ajad. Tugevama kaitse ehitamine on hädavajalik ja viivitamine on ohtlik.»