Sõjakeeris läheneb Kurski tuumajaamale ähvardava kiirusega

Oktoobri alguses levisid Vene meedias teated, et Kurski tuumaelektrijaama lähedalt tulistati alla Ukraina droonid. Kui sõjakeerisesse paisatud Zaporižžja tuumajaamas lõppes töö, siis Venemaal asuv vana Kurski tuumajaama kütab edasi, kuigi ta ei ole ehitatud näiteks terroriründekindlaks, nagu uued jaamad, vahendas sõltumatu venekeelne meediaväljaanne Meduza eile.

Kui Ukraina rünnakud ongi väidetavalt jõudnud Kurski tuumajaama lähedusse, siis Vene pool üritab nende võimaliku mõjuulatuse igati summutada. Kolmanda oktoobri droonirünnaku kohta ütles riiklik julgeolekunõukogu esindaja Andri Kovalenko, et see oli täiesti mõttetu katse ja Ukraina operatsioonid Vene kodanikele tuumaohtu kaasa ei too. Sama kordas ka kohalik sõjablogija Roman Alehhin.