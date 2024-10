Putini liitlane Kim Jong-un surus Põhja-Korea armeesse üle miljoni uue sõduri

Pyongyang õhkis teisipäeval kaht Koread ühendavad sügavalt sümboolsed maanteed ja raudteed, olles eelnevalt hoiatanud, et kõiki edasisi droonilende peetakse sõjakuulutuseks, ning andis piiril olevatele sõduritele korralduse olla valmis tuld avama.

Soul eitas algselt droonide saatmist, kuid Pyongyang väidab, et tal on selgeid tõendeid võimude seotusest kampaaniaga, mis väidetavalt sisaldab režiimivastaseid lendlehti, mida on alla heidetud Põhja pealinna kohal.