VIDEO Austraalia rannad kubisevad müstilistest mustadest pallidest

Turistid ja kohalikud toimetati kiiresti veest ja liiva pealt ära. Kohalikud ametivõimud on algatanud mitu uurimisoperatsiooni ja juurdlust. Randa uhutud mustadest pallidest võetakse proove ja siis peagi peaks laborites selguma, millega täpselt on tegu, kirjutas Deutsche Welle.

Täna suleti kiiresti Coogee ja Gordons Bay rannad. Nende sulgemise põhjustena tõid kohalikud ametivõimud välja vetelpäästjate ootamatu avastus – kõikjal on salapärane, must, pallikujuline praht ja see kõik on uhutud piki randa.