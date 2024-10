Kokku on võiduplaanil viis punkti ja kolm salastatud lisa. «Punkt üks on geopoliitiline ja punkt kolm on majanduslik, » ütles Zelenskõi rahvasaadikutele ja Ukraina kogukonnale ülemraadas.

Ta meenutas, et võiduplaani punktid on arvestatud aja peale. President selgitas, et «neli esimest puudutavad sõjaaega, ja on arvestatud selle lõpetamiseks». Plaani viies punkt on mõeldud julgeoleku tagamiseks sõjajärgsel ajal.