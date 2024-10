Üks Donald Trumpi poliitilise võlu kummalisemaid aspekte on see, et paljud inimesed hääletavad tema poolt, sest nad ei usu, et ta täidab oma lubadusi.

Endine president on rääkinud justiitsministeeriumi relvastamisest ja poliitiliste vastaste vangistamisest. Ta on öelnud, et eemaldaks valitsusest talle mittelojaalsed isikud ja et tal oleks raskusi palgata kedagi, kelle arust 2020. aasta valimised olid õiglased. Ta pakkus välja «ühe tõeliselt vägivaldse päeva», mil politseinikud võiksid karistamatult olla erakordselt karmid. Ta on lubanud massilisi väljasaatmisi ja ennustanud, et see oleks verine sündmus. Ja kuigi paljud tema toetajad on sellisest jutust vaimustuses, on palju neid, kes arvavad, et see kõik on lihtsalt osa mingist suurest näitemängust.