Iisraeli plaan vasturünnakuks Iraanile on valmis

Iisraeli televisioon edastas täna, et riigi sõjavägi on langetanud otsuse potentsiaalsete sihtmärkide osas Iraanis ning edastanud plaanid peaminister Benjamin Netanyahule ja kaitseminister Yoav Gallantile. Praegu antakse viimast lihvi ettevalmistustele, mille hulka kuulub «tundlik koordineerimine» teiste regiooni riikidega.

«Sihtmärgid on selged. Nüüd on see ainult aja küsimus,» ütles Iisraeli valitsusallikas jaamale Kan, lisades, et sihtmärgid võivad siiski veel viimasel hetkel muutuda.