INTERVJUU ELi Mosambiigi-missiooni esimene komandör: Wagner hakkas seal kohe kamandama

Jah, aga see oli ELi ettevõtmine. 27 liikmesriiki, Eesti nende seas, jõudsid selles ühele nõule.

Mosambiigis tegelesid teistest Aafrika riikidest tulnud džihadistid tapmise, inimeste elusalt põletamise ja vägistamisega. See tuli peatada. Meil oli mõte, et meie – ELina – saame pakkuda usutavat alternatiivi, kes läheb appi. Kui Wagner Grupp läks Mosambiiki, oli see neile katastroof, nad pidi lahkuma.