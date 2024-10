USA nõuab Iisraelilt relvatarnete jätkumise eest Gaza abiteede valla päästmist

Meediasse lekkinud kiri on koostatud pühapäeval ning adresseeritud Iisraeli kaitseministrile Yoav Gallantile ja strateegiliste asjade ministrile Ron Dermerile, vahendas The Washington Post. Selle olemasolu paljastas esimesena sotsiaalmeedias portaali Axios ajakirjanik Barak Ravid ning avalikustatud teksti ehtsust kinnitas hiljem USA välisministeerium.

Neli lehekülge pikas läkituses nõuavad USA presidendi Joe Bideni administratsiooni esindajad, et Iisrael astuks kiiresti samme, mis tagaks sõjategevuses mitte osalevatele Gaza elanikele ligipääsu toidule ja muule hädavajalikule. Ühtlasi heidab Washington kirjas Iisraeli valitsusele ette, et viimase tegevus on toonud kaasa hiljutise humanitaarolukorra halvenemise piirkonnas, kus juudiriik peab sõda terrorirühmituse Hamas vastu.