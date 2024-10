Iraagi tõrksuse tõttu võib Eesti kaitseväe suurim välismissioon peagi lõppeda

Seal Eestit esindav kaitseminister Hanno Pevkur meenutas kolmapäeval Postimehele, et läheb riigikogult kaitseväe tuleva aasta missioonimandaate küsima 6. novembril. Praeguse seisuga palub ta parlamendilt sama suurt ehk 110 võitleja saatmise õigust Iraaki Inherent Resolve’ile, mis on USA juhitud ISISe-vastane tahtekoalitsioon.

«Aga järgmine Iraaki läkitatav rotatsioon on juba vähendatud koosseisus – 80–90 inimese juures,» lisas Pevkur. «Arvestades ameeriklaste praegusi läbirääkimisi Iraagiga, paistab pigem, et järgmise aasta lõpuks ameeriklased Iraagi poolelt Inherent Resolve’i lõpetavad, mis tähendab ka, et meie missioon seal koos ameeriklastega lõppeb.»