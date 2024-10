USKUMATU Tai võib hakata välisturistidele jagama reisiraha

Trip. ee kirjutab, et Tai baht on alates juunist tugevnenud euro ja dollari vastu kiirusel, mida pole nähtud viimased 26 aastat. Kui veel juuni alguses sai 1 euro eest ligi 40 tai bahti, siis nüüd oktoobri keskel on kurss 36 bahti kandis. Kuna Tai majandus on sõltuvuses teenuste, eriti turismiteenuste ja tööstustoodangu ekspordist, siis mõjutab tugevnev baht otseselt Tai majanduse konkurentsivõimet. Probleeme lisab majapidamiste suur võlakoorem, mis on üle 90 protsendi SKT-st.

Tai Turisminõukogu (TCT) viimane kvartaliülevaade näitas, et 85 protsenti Tai majapidamistest on oma väljaminekuid kokku tõmmanud, sealhulgas on 83 protsendil vähendanud kulusid turismile ja puhkusele. See tähendab aga seda, et kuigi Tais on algamas turismi kõrghooaeg, valitseb turismisektoris kasvav ebakindlus – kohalikud on reisimist vähendanud, välismaalaste ostujõud on aga kahanenud.

Praegu käivadki Tais arutelud, kuidas majandust stimuleerida ja raharinglust kiirendada. Ühe meetmena on loodud digitaalne rahakott, kust osa elanikke on juba saanud ühekordset toetust 10 000 bahti ehk 276 eurot. Nüüd soovitab TCT hakata ka välisturistidele jagama 1000 bahti reisiraha, mida saaks kulutada Tai vähemkülastatud piirkondades. See summa kantaks digitaalsesse rahakotti ning oleks mõeldud reisiteenuste ostmiseks.

1000 bahti ehk hetkel 27,60 eurot pole muidugi summa, mis reisieelarveid märgatavalt mõjutaks, aga abiks võiks olla ikkagi. Hetkel on võimaliku reisiraha detailidest vara rääkida ja pole veel mingit otsustki langetatud. Samas kasutati analoogseid initsiatiive päris mitmetes riikides, et covidist räsitud turismisektorit käima saada. Üldjuhul piirduti siiski siseturismi toetamisega.

Hetkel pole veel teada, kas välisturistidele mõeldud digitaalne reisiraha ka reaalsuseks saab. Phuketis ja Pattayal toetusest kasu polekski, aga ehk suunab see kedagi külastama Tai piirkondi, kuhu turistid harvem satuvad.