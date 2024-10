Harris rõhutas tulises intervjuus Fox Newsile, et tema presidentuur ei saa olema Bideni oma jätk

Intervjuu Foxi saatejuhi Bret Baieriga oli Harrise jaoks kalkuleeritud risk, arvestades seda, et Fox News on konservatiivse suunitlusega väljaanne, mis toetab vabariiklaste presidendikandidaati Donald Trumpi ning on äärmiselt kriitiline demokraatide suhtes. Samas andis intervjuu Harrisele võimaluse võita vabariiklaste valijate hääli ning muuta oma hiljutist märkust, et ta ei teaks, mida teha teisiti kui Biden.