Lätis keelatakse osa lamellrehve

«Me kutsume autojuhte ja omanikke üles veenduma, et talverehvid, mida nad kavatsevad sel talvehooajal kasutada, on märgistatud selle märgistusega,» ütles Mālmeisters. «Siinkohal tuleb siiski öelda, et meie möödunud talve hooajal tehtud uuringud näitavad, et talverehvid on tõepoolest kõik märgistatud mäe- ja lumehelbekese sümboliga, sest vaid 0,3 protsenti sõidukitest, mis möödunud talve hooajal meie tehnilistes kontrollides osalesid, ei olnud selle märgistusega talverehve.»