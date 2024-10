Zelenskõi kaitseb Brüsselis Euroopa Liidu ja NATO ees oma võiduplaani

Ukraina kaotab üle kahe ja poole aasta kestnud sõjas pea iga päev riigi idaosas Donetski oblastis alasid Vene vägedele ning on sattunud kasvava surve alla leida sõjast väljumise strateegia. Zelenskõi võiduplaani järgi peab protsess algama Lääne abi suurenemisega.

«Oleme nüüd teel Brüsselisse,» ütles Zelenskõi sotsiaalmeedias postitatud videos. «Ma esitlen võiduplaani, meie tööriista sundimaks Venemaa rahu tegema. Kõik Euroopa liidrid kuulevad, kuidas meil on vaja oma positsiooni tugevdada. Meil on vaja lõpetada see sõda õiglaselt.»