2016. aastal sai Donald Trumpist vabariiklaste presidendikandidaat ja viimaks president pärast seda, kui ta oli nimetanud mehhiklasi vägistajateks ja väitnud vääralt, et Barack Obama ei sündinud Ameerika Ühendriikides.

Kaheksa aastat hiljem viitavad arvamusküsitlused, et Trump võib naasta Valgesse Majja, näidates sealjuures paremaid tulemusi mustanahaliste ja latiinodest valijate seas kui ükski teine vabariiklasest presidendikandidaat pärast kodanikuõiguste akti vastuvõtmist 1964. aastal.

Kuidas on see võimalik? Taolist küsimust kuulen ma tihti. Ja viimatine New York Timesi/Siena College'i üleriiklik arvamusküsitlus mustanahaliste ja latiinodest valijate seas pakub parimat võimalust sellele vastata.