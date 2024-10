Politico: Vene varilaevastik jätab üle kogu maailma oma teele naftalekketeid

Venemaa kasutab üha enam varilaevastikku, et hiilida mööda lääneriikide sanktsioonidest. Venemaa on märgistanud oma toornafta ümber, et varjata selle päritolu, ja loonud üha kasvava, üle 600 laevast koosneva laevastiku, mille omanikke varjatakse varifirmadega, ning kasutab seda G7 kehtestatud 60 dollarit barrelisest hinnalaest kõrvalehiilimiseks.

Varilaevastik on aga äärmiselt halvas seisukorras ning nende tegutsemine pole reguleeritud – tankerid ei ole kindlustatud, nende omandisuhe on ebaselge ja nad on enamasti ehitatud vähemalt 15 aastat tagasi, mille tõttu on insenerid need liigitanud nn kõrge riskiga laevadeks. See muudab nad haavatavamaks tehniliste probleemide suhtes, mis võivad mõjutada nende juhtimist, konstruktsiooni terviklikkust ja merekõlblikkust.