Iisraeli välisminister: meie sõdurid tapsid Hamasi juhi

Katz kinnitas varem levinud kahtlust kirjas välisriikide ametikaaslastele, vahendas BBC.

«See on Iisraeli jaoks märkimisväärne sõjaline ja moraalne saavutus ning kogu vaba maailma võit Iraani juhitud radikaalse islami kurjuse telje vastu. Sinwari likvideerimine avab võimaluse pantvangide viivitamatuks vabastamiseks ja sillutab teed muutusele, mis toob kaasa uue reaalsuse Gazas - ilma Hamasi ja Iraani kontrollita,» teatas ta.

Sõjaväe ja siseluureameti Shin Bet teatasid täna pärastlõunal, et uuritakse võimalust, kas Iisraeli õhurünnakus Gaza sektorile hukkunud kolme võitleja seas oli ka Sinwar või mitte, vahendas AP. Surnukehade juurest leiti suures koguses sularaha, võltsitud dokumente ja lahinguvarustust. Samas ei olnud piirkonnas märke võimalikest pantvangidest – seni on arvatud, et Sinwar hoiab pantvange enda läheduses, et nende abil enda elu kaitsta.

Anonüümne Iisraeli julgeolekuallikas ütles AFP-le, et sõjavägi võtab surnukehadelt DNA-proove, et selgitada välja nende isikud.

Kaks Iisraeli sõjakabineti ametnikku teatasid varem, et suure tõenäosusega on Sinwar surnud, vahendas Reuters. Iisraeli väljaanne Kan Radio märkis, et Hamasi juht tapeti juhuslikult, ilma konkreetset luureteavet omamata.

Hamas ei ole Sinwari hukkumist kommenteerinud.

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel hukkus Iisraeli õhurünnakus ümberasustatud palestiinlastele ajutist varjupaika pakkunud koolimajale vähemalt 15 inimest, nende seas viis last.

Sinwar oli üks Hamasi mullu 7. oktoobril Iisraeli vastu suunatud rünnaku peamistest kavandajatest. Iisrael on lubanud ta tappa, Sinwari on kogu sõja vältel end varjanud.

Iisraeli poliitikaanalüütik Ori Goldberg ütles Al Jazeerale, et Iisraeli jaoks oleks Sinwari tapmine märkimisväärne sündmus. «Kui Iisraelil on õnnestunud Yahya Sinwar tappa, siis see võib olla ainus kohapealne sündmus, mis võib panna Iisraeli lõpetama Gaza hävitamise. Tegemist on sümboolse saavutusega, mida Iisrael on taga otsinud,» sõnas Goldberg.

Aastaid rühmituse ühe mõjukama liikmena tegutsenud Sinwar valiti kõrgeimaks juhiks pärast juulis Iraani pealinnas Teheranis toimunud Iisraeli rünnakut, mille tagajärjel hukkus senine juht Ismael Haniyeh. Iisrael väitis, et tappis ka Hamasi sõjaväelise tiiva juhi Mohammed Deifi, ent rühmitus on seda eitanud.