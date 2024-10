Nii kurb kui see ka pole, ei saa tegelikult ükski sõda kunagi päris otsa. Eelmise sõja väljund saab uue sõja sisendiks. Ühe võidu «õiglus» muutub teise «ebaõigluseks», mida minnakse jälle lahendama, relv käes. Heal juhul on see inforelv ja poliitiline allutamine, halvemal juhul kineetiline ja surmakülvav vallutamine.