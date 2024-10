Valimiste prognoosijad arvavad, et tänavused presidendivalimised on liiga tasavägised, et nende tulemust ennustada. Nevada osariik? Täielik viigiseis. Pennsylvania? Ükskõik kumb kandidaat võib võita.

Seth Kesheli, Trumpi toetaja ja endise sõjaväe luurekapteni jaoks on võistluse tulemused aga selgemad. See on osaliselt seetõttu, et erinevalt teistest valimiste modelleerijatest arvestab ta oma prognoosides laiaulatusliku valimispettusega – miski, mida ametnike sõnul ei ole tänapäeva valimistel juhtunud – kallutades tulemuse endise presidendi Trumpi kasuks.

See ebatavaline töö on teinud temast valimispettuse uskujate seas kuulsuse, tuues talle isegi 40 osariiki hõlmava kõnelemisturnee konservatiivsete rahvahulkade ees ning tunnustuse Trumpilt, kes on teda nimetanud väga lugupeetud inimeseks.