Ühendkuningriigis valitsev Tööpartei on asunud teoks tegema oma valimislubadust reformida arhailist lordide koda, nii et päritud aadlitiitel ei annaks edaspidi enam õigust istuda parlamendis. Kuigi ülikutel on ka kaitsjaid, leiab enamik britte, et muudatused ei lähe piisavalt kaugele ja kogu ülemkoda peaks olema demokraatlikult valitav.