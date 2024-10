ÜLEVAADE Moldova üritab Kremli köidikutest Euroopasse põgeneda

Tänavu juunis alanud ametlikel liitumisläbirääkimistel pole ülemäära kaugele jõutud, kui praeguse riigijuhi Maia Sandu ning võimuerakonna Tegevuse ja Solidaarsuse Partei (PAS) võetud suund Euroopa poole antakse valijatele hinnata. Sandu üritab saada teiseks ametiajaks presidendiks, kellel on Euroopa Liiduga ühise laua taga kopsakas portfell samameelsete kaasmaalaste toetusega. Rahvahääletuseks on 14 erakonnast 12 kutsunud üles ühendusega lõimumist toetama, samas on ei-vastuse pooldajad või sootuks hääletust boikoteerima kutsuvad jõud erakordselt tugevad.