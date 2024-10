NATO teeb Rutte sõnul tööd Ukraina alliansile lähemaletoomiseks

Rutte ütles seda ühisel pressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.

«NATO teeb koostööd Ukrainaga ja toob teid alliansile aina lähemale. Ja me teeme ka koostööd teiste partneritega, et tugevdada meie kõigi turvalisust,» rääkis Rutte.

Rutte hinnangul on Hiinast saanud Venemaa Ukraina vastu peetava vallutussõja otsustav soodustaja.

«Ukraina sõda on näidanud, et ebastabiilsus Euroopas võib omada kaugeleulatuvaid tagajärgi kogu maailmas. Ja tuhandete miilide kaugusel asuvad riigid – nii kaugel, nagu Iraan, Hiina ja isegi Põhja-Korea – võivad muutuda meie enda tagahoovis julgeolekurikkujateks,» seletas peasekretär.

Rutte rõhutas, et maailm on omavahel tihedalt seotud ja nii on seda ka julgeolek.

«Hiinast on saanud Venemaa Ukraina vastu peetava sõja otsustav soodustaja. Ja see ei saa jätkata pärast Teist maailmasõda Euroopa suurima konflikti õhutamist, ilma et see mõjutaks Euroopa huve ja mainet. Iraan ja Põhja-Korea toidavad Venemaa sõjamasinat rakettide ja droonidega vastutasuks oma sõjatööstuse toetamise eest. Seega peame olema meie ees seisvate väljakutsete hindamisel selgesilmsed. Ja me peame tegema koostööd oma sarnaselt mõtlevate partneritega, et lahendada meie ühised väljakutsed ja toetada ühiseid väärtusi,» jätkas peasekretär.

Rutte lisas, et ootab põnevusega päeva, mil Ukraina on siin kohal alliansi liikmena.

«Ja kuni selle ajani teeme kõik endast oleneva, et tagada Ukraina võit. See on meie ühise turvalisuse jaoks ülioluline,» toonitas peasekretär.

Teatavasti algas 17. oktoobril Brüsselis kahepäevane NATO kaitseministrite kohtumine. Neljapäeval toimus tööõhtusöögi vormis NATO-Ukraina nõukogu ministrite tasemel kohtumine.

Kohtumisega ühines ka Ukraina president Zelenskõi, kes saabus Brüsselisse, et osaleda Euroopa Ülemkogu kohtumisel ja tutvustada Euroopa Liidu liidritele Ukraina võiduplaani.