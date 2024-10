EL: Sinwari surm nõrgestab Hamasi märkimisväärselt

«Nii et tema surm nõrgestab Hamasi kindlasti oluliselt,» kinnitas von der Leyen.

Suurbritannia peaminister Keir Starmer kutsus samal ajal üles vabastama kõik Gazas viibivad pantvangid ja ütles, et tema riik ei leina Sinwari surma.

«Täna on minu mõtted nende ohvrite peredega. Ühendkuningriik Sinwari ei leina,» kinnitas Starmer avalduses.

Bideni hinnangul on sellega kõrvaldatud ka peamine takistus Gaza relvarahu ja pantvangide vabastamise saavutamisel.

«See on hea päev Iisraelile, Ühendriikidele ja kogu maailmale,» ütles Biden, kes reisis uudise ajal lennukiga Saksamaale.

«Nüüd on võimalus »päev pärast« Gazas ilma Hamasita võimul ja poliitiline lahendus, mis tagab parema tuleviku nii iisraellastele ja ka palestiinlastele,» lisas president.

«Ja see peab lõppema nii, et Iisrael on kindlustatud, pantvangid vabastatakse ja kannatused Gazas lõppevad,» sõnas asepresident.