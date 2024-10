Zelenskõi: alade loovutamist NATOsse pääsu vastu soovitavad lääne ametnikud jätavad Ukraina kõrvale

Zelenskõi sõnul on ta on avatud teiste riikide rahupakkumistele, kui need on «realistlikud» ja ei püüa õõnestada toetust tema enda esitatud rahukavale. «Brasiilia, teil on plaan? Suurepärane. Hiina ettepanek, me ei ole selle vastu... Aga, poisid, palun, ärge lõhestage meid,» ütles ta.