Inimjaht Hersoni tänavatel: Vene droonid jälitavad linnas halastamatult kõike, mis liigub

Lõuna-Ukrainas Venemaa okupeeritud alade külje all asuvas Hersoni linnas on inimesed tänaval liikudes alati valvel, sest agressorriigi sõdurid mängivad nendega iga päev justkui elu ja surma peale kassi ja hiirt – alates juulist on peakohal surisevate tillukeste lõhekehadega varustatud droonide tõttu saanud surma 24 ja vigastada sadu Ukraina tsiviilisikuid.