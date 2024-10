Moskva tahab osta Moldova valimistel leivaraha jagades 300 000 häält

Hulk aastaid tagasi leidis Eesti, et arengukoostöö – ja ka poliitiline koostöö – peab olema suurel määral suunatud Moldovale, Gruusiale ja Ukrainale, sest need olid kõige perspektiivsemad Nõukogude Liidu lagunemisel loodud riigid, kus võis oodata vabaduse ja demokraatia kasvu.

Nüüd on olukord teadagi missugune. Pole kahtlust, et Moskva on valmis kõigiks võimalikeks sigadusteks, et mitte lasta moldaavlastel ja grusiinidel teha Euroopa-meelset valikut.