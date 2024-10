Kübermaailma ristiisast FBI salarelvaks: sain aru, et kahte isandat ei saa teenida

USSS on Johnsoni nimetanud esimeseks interneti ristiisaks. Ta ehitas üles ja vedas esimest suuremat küberkuritegevuskogukonda, 4000 liikmega ShadowCrew’d – tänapäevase tumeveebi platvormide eelkäijat. Tal on enda sõnul vöö all 39 kuritegu. Tema «teeneks» on kirjutatud tänapäevaste pangakaardipettuste, identiteedivarguste, maksupettuste ja teiste taoliste kuritegude kujundamine, viimistlemine ja täideviimine.