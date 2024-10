Pühapäeval toimub Moldovas referendum, kus selle Euroopa Liidu kandidaatriigi elanikud peavad otsustama, mis kursi riik võtab. Tulemus seotakse põhiseadusega ja seda hiljem muuta on raske. Euroopameelne president Maia Sandu on hoiatanud, et teist sarnast küsitlust enam ei tule. Seetõttu on see üks tähtsamaid rahvahääletusi Moldova vabariigis pärast iseseisvuse väljakuulutamist 1991. aastal. Samal päeval valivad moldovlased ka presidenti.