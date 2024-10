NYT: Ameerika poliitika on sisenenud alalisse patiseisu

Kaks asja tekitavad minus nende valimiste puhul hämmeldust. Esiteks, miks on arvamusküsitlused nii muutumatud? Juuni keskpaigas oli rebimine president Joe Bideni ja Donald Trumpi vahel tasavägine. Sellest ajast alates on toimunud ridamisi suuri sündmusi, kuid valimiskonkurents on endiselt põhimõtteliselt samasugune nagu juunis. See algas peaaegu viigist ja on muutunud ainult tasavägisemaks.