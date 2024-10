Ameerika suurim poliitiline tegevuskomitee (Political Action Committee ehk PAC on USA poliitilise rahastamise kategooria, mille alla registreeritud organisatsioonid koguvad ja kulutavad raha valimiskampaaniate toetuseks) on keset enneolematut kulutamislainet, kulutades 2024. aasta valimiste viimastel nädalatel telereklaamidele rohkem raha kui Donald Trumpi ja Kamala Harrise kampaaniad kokku.

Organisatsioon, mida tuntakse nime all Future Forward, on tõusnud demokraatliku poliitilise universumi tippu märkimisväärse kiirusega. Nad on võitnud enda poole mõned maailma rikkaimad inimesed suurejooneliste lubadustega poliitilise reklaami «Moneyball» meetodist, mida on nimetatud kõige keerukamaks, mida kunagi on ette võetud.