Trump süüdistas intervjuus Zelenskõid ja Bidenit sõjas

«Kes veel on ajaloos nii palju raha saanud?» vahendab The Washington Post Trumpi sõnu. «Ei ole kunagi olnud. Ja see ei tähenda, et ma ei taha teda aidata, sest mul on nendest inimestest väga kahju. Aga ta ei oleks pidanud kunagi laskma seda sõda alustada. See sõda on kaotaja.»